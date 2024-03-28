Корея расширяет сотрудничество в сфере здравоохранения с Туркменистаном, Парагваем и Монголией

CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения и социального обеспечения (MOHW) Южной Кореи недавно провело двусторонние встречи по их просьбе с делегациями из Туркменистана, Парагвая и Монголии, которые посетили Республику Корея (РК) для участия в выставке Medical Korea 2024 (проведенной ранее в этом месяце) и обсудить сотрудничество с РК в сфере здравоохранения.

Ким Хе Чжин, заместитель министра планирования и координации Минздрава, встретилась с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азатом Овезовым. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами, а также поделились мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в этом секторе, включая сотрудничество в области традиционной медицины (корейская медицина), программы обучения специалистов здравоохранения и академические обмены.

Медицинские работники Туркменистана прошли онлайн-программы обучения в Медицинской Корейской академии в 2020, 2021 и 2023 годах.

Заместитель министра Ким также встретился с министром здравоохранения и социального обеспечения Парагвая Марией Терезой Баран Васильчук. На встрече заместитель министра сказал: «Я надеюсь, что Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между Парагваем и РК в сфере здравоохранения, подписанный во время этого визита, проложит путь к систематическому сотрудничеству между двумя странами».

Области сотрудничества включают всеобщий охват, профилактику инфекционных заболеваний и сферу здравоохранения, включая медицинское оборудование.

Заместитель министра Ким также рассказал о результатах продолжающегося сотрудничества между РК и Монголией, таких как обучение монгольских специалистов здравоохранения и прием монгольских пациентов, и сказал: «Я надеюсь, что продуктивное сотрудничество между двумя странами будет продолжаться в будущем, чтобы больше монголов смогут воспользоваться выдающимися медицинскими услугами РК».

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