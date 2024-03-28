PMIC Ulaanbaatar 2K24 организован впервые

CentralAsia (MNG) - Финальные матчи первенства международного турнира «PMIC Ulaanbaatar 2K24» прошли 24 марта на «AIC Steppe Arena». В этом турнире соревновались чемпионы мира и 18 лучших команд Восточной Азии и были объявлены чемпионы.

Было зарегистрировано 360 команд, и 16 лучших команд PUBG Mobile Global Championship-2023 и PUBG Mobile Super League соревновались друг с другом за PUBG Mobile Invitational City 2024. Кроме того, такие артисты, как DJ Una, Nene, Ahuna и 290, были приглашены выступить на крупномасштабном международном конкурсе, который никогда раньше не проводился в Монголии.

Challenger AKA, Iole Gaming, RÍONA, Cofiin и Xacmoon рассказали об играх. Турнир был организован, чтобы открыть двери монгольскому киберспорту в мир. «PMIC Ulaanbaatar 2K24» планируется проводить как ежегодное мероприятие, целью которого является демонстрация технологических достижений, таких как сцена, экран и звук, соответствующих международным стандартам.

В турнире приняли участие девять монгольских команд, таких как 4Merical Vibes, NB Esports и чемпион PUBG Mobile Global Championship 2023 «IHC Esports».

От страны приняли участие 11 команд, семь команд играли онлайн. Призовой фонд составил 10 000 долларов США. После шести игр команда Viking Esports из Монголии заняла первое место с 143 очками и выиграла приз в размере 3300 долларов США. «Mabetex Esports» из Монголии заняла второе место с 136 очками, «NB Esports» из Бангладеш оказалась на третьем месте с 129 очками, а «IHC Esports» из Монголии заняла четвертое место с 122 очками.

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