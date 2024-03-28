Последствия теракта в «Крокус Сити Холл» затронули граждан Туркменистана, - СМИ

CentralAsia (TM) - В городе Домодедово Московской области были задержаны 12 мигрантов из Туркменистана. Как сообщает Turkmen.News со ссылкой на источники, все они содержатся в городском отделе миграционной службы и не выходят на связь с 26 марта.

Граждане Туркменистана работали на складе одного из маркетплейсов в районе Белые Столбы, а жили в общежитии, которое подверглось полицейскому рейду после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Мигрантов забрали: все они находились в России нелегально — срок действия их виз истек, у кого два месяца назад, а у кого — и год.

На данный момент известны имена двоих задержанных, это Ёлдаш и Батыр Тораевы, дядя и племянник. Родственники опасаются, что в связи с непредсказуемой обстановкой после теракта задержанные могут стать жертвами злоупотребления властью российскими силовиками. По закону, нарушителям грозит штраф и депортация на родину. Первое время после задержания они общались с родственниками в Туркменистане через мессенджер, а потом пропали.

Тем временем в самом Туркменистане после теракта в Подмосковье правоохранительные органы возобновили рейды по выявлению посещающих мечеть мусульман, а также мужчин с бородой и женщин в хиджабах. Сотрудники МВД выясняют, связаны ли люди с радикальными исламскими движениями.

Так, в мечети поселка Шатлык Марыйского велаята (области) были задержаны трое молодых мужчин. В отделе уголовного розыска у них проверили телефоны, но не нашли ничего подозрительного. Других мужчин с бородами просто останавливали на улице и проверяли телефоны.

Как сообщает источник издания в одном из силовых ведомств региона, в ближайшее время начнутся проверки частных домов и квартир, в которых религиозные люди «учат исламу». Полицейские заявляют, что молодежь ходит туда, слушает, а затем «влезает во всякое». Кроме того, миграционная служба республики вновь начала ограничивать выезд граждан Туркменистана в РФ.

После теракта в «Крокус Сити Холле» российский бизнес, который сотрудничает с выходцами из Центральной Азии, начал сталкиваться с массовыми проверками со стороны миграционных служб по всей стране. В основном это представители компаний розничной торговли и строительной индустрии. Тщательным проверкам подвергаются склады маркетплейса Wildberries. Выявляются десятки мигрантов, нарушивших законодательство. Проверяют сотрудники и военные билеты.