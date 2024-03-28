В больницах остаются 74 пострадавших при теракте в «Крокусе», - Минздрав РФ

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 74 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» еще остаются в больницах, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, выписаны 90 человек.

Глава Минздрава уточнил, что амбулаторная помощь оказана 208 пострадавшим при теракте. Он заявил, что трое пострадавших, находящихся в крайне тяжелом состоянии,— это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и ожогами.

Мурашко сообщил, что тяжелым остается состояние 18 человек, в том числе троих детей. В состоянии средней степени тяжести находятся 33 человека. По словам главы Минздрава, 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, потому что их состояние улучшилось.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли площадку. По последним данным, число погибших достигло 143 человек, еще 360 пострадали.