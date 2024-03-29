ВГХ Монголии и Межпарламентский Союз подписали Меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) - 148-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) прошла 23-27 марта 2024 года в Женеве, Швейцария.

Заместитель председателя Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Мөнхбаатар Лхагва встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгоном. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества между Великим Государственным Хуралом Монголии и МПС. В ходе встречи заместитель председателя Мөнхбаатар Лхагва и генеральный секретарь Мартин Чунгон подписали соглашение о продлении действия Меморандума о взаимопонимании, заключенного в 2022 году между Великим Государственным Хуралом Монголии и МПС, до 2025 года. Таким образом, обе стороны единогласно заявили, что продление Меморандума означает расширение сотрудничества между двумя сторонами и укрепление взаимного доверия.

В соответствии с Меморандумом обе стороны будут сотрудничать в трех основных областях: содействие интеграции прав человека в парламентские законодательные процессы и процедуры; поддержка подхода, основанного на правах человека, в деятельности, структурах и аппарате Парламента; и усиление гендерно-чувствительной практики в Парламенте.

В ноябре 2023 года Великий Государственный Хурал Монголии и МПС совместно провели самооценку прав человека и гендерной чувствительности, что является одной из комплексных мер, организованных в рамках Меморандума. Согласно стандартам МПС, Великий Государственный Хурал Монголии стал 13-м парламентом, проводившим оценку гендерной чувствительности. Это был также первый парламент, проведший самооценку прав человека. Эта оценка ознаменовала собой значительное событие в истории Парламента Монголии, проведенное под наблюдением и вниманием парламентов всего мира. Это было особенное и важное мероприятие, на котором одновременно и во взаимосвязи рассматривались два отдельных содержания. В ходе церемонии подписания обе стороны выразили усилия по расширению отношений и сотрудничества.

На церемонии подписания присутствовал председатель Постоянной комиссии по социальной политике г-жа Анужин Пурэв-Очир; Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Швейцарской Конфедерации г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн; генеральный секретарь Великого Государственного Хурала Монголии г-н Энхбат Дамдин; и другие должностные лица.

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