Фото, видео — Последствия пыльной бури и сильного ветра в Бишкеке, Алматы и Ташкенте

CentralAsia (KG) - Вечером 28 марта в Бишкеке и Чуйской области наблюдался сильный ветер.

Порывы ветра, по данным МЧС РК, достигали 24-28 м/с.

В области объявили режим ЧС. Были повреждены 154 объекта. 24 человека обратились в больницы, из них госпитализированы 4 пациента.

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Вечером Алматы также накрыла буря со шквальным ветром. По информации ДЧС, порывы ветра достигали 18-24 м/с.

За ночь в городе упало 26 деревьев. В одной из школ ветром сорвало часть кровли. Также сорвало часть кровли у здания частного колледжа. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.

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В ряде районов Ташкента днем 28 марта из-за сильных порывов ветра повалились деревья. Некоторые ветви и целые стволы упали на автомобили, другие повредили линии электропередачи. Ранее, 27 марта «Узгидромет» прогнозировал усиление ветра в Ташкенте до 12−17 м/с и возможность грозы.

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