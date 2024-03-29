экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За мигрантами в России начнут следить с помощью цифрового профиля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На каждого приезжающего на заработки в Россию трудового мигранта планируется создать цифровой профиль, который позволит компетентным органам отслеживать его перемещение. Об этом заявил заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов.

«Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение — все должно быть под контролем компетентных органов», — сообщил Неверов в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что тема эта «болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода». Однако в конечном счете, это не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов. Этот вопрос будет обсуждаться на отчете правительства, который состоится 3 апреля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com