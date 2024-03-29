Власти Афганистана заявили, что крыло запрещенного ИГ скрывается в странах Азии

Сухейль Шахин

CentralAsia (CA) - Глава политического офиса движения «Талибан» в Катаре Сухейль Шахин заявил «РИА Новости», что террористы афганского крыла «Исламского государства» известного как «Вилаят Хорасан» сейчас скрываются за пределами Афганистана. Ранее западные спецслужбы возлагали на эту группировку ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве.

«Возможно, некоторые члены «Хорасана» и есть (в Афганистане), но вы же знаете, что «Хорасан» — это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана»,— сказал агентству Сухейль Шахин.

Он подчеркнул, что движение намерено бороться с группировкой и избавиться от ее присутствия на территории Афганистана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Погибло не меньше 143 человек, еще 360 пострадали. После теракта несколько американских СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что теракт совершила «Вилаят Хорасан». Позднее в связанных с группировкой аккаунтах в соцсетях появились видео жестоких расправ над посетителями концертного зала, судя по всему снятые исполнителями атаки. 27 марта «РИА Новости» со ссылкой на источник агентства сообщило, что обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» могли вербовать через Telegram-канал «Вилаят Хорасан».