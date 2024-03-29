Главком ВСУ озвучил ситуацию на фронте и заявил о планах украинского наступления

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины планируют пойти в наступление после того, как закончится российская кампания. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию «Укринформ».

«Наша цель - не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий», - сказал главком.

Он также назвал цели РФ. По его мнению, Россия планирует выйти на границы Донецкой и Луганской областей и потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Также Сырский озвучил общую оценку ситуации на фронте:

российские войска продолжают наступление в Донецкой и Луганской областях, а также на левом берегу Днепра в Запорожской области.

обстановка на определенных направлениях остается напряженной, но контролируемой. РФ продолжает тактику массированных штурмов с большими потерями, однако ее незначительные продвижения имеют только тактическое значение;

у РФ сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. Соотношение выпущенных боеприпасов - 6:1. Хотя на некоторых участках ВСУ удалось выровнять ситуацию по артиллерии;

РФ значительно нарастила активность авиации, применяет КАБы, которые разрушают украинские позиции;

ВСУ воюют за счет точности, а не количества оружия, максимально используя преимущество по дронам. Но россияне, по словам главкома, «пытаются догнать нас в этом эффективном виде оружия».

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что РФ может летом пойти в новое наступление.