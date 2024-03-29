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Глава Духовного управления мусульман России на пятничной молитве наградил 15-летнего Ислама, выведшего из «Крокуса» более 100 человек

CentralAsia (CA) -  Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего Ислама Халилова, который помог спастись из «Крокуса» более чем сотне людей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Халилова наградили медалью мусульман России «За заслуги». Церемония награждения прошла до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети.

Ислам родом из Кыргызстана. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел 22 марта. ФСБ 23 марта сообщала о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия, — непосредственные террористы, еще троих обвиняют в оказании террористам помощи с квартирой и машиной.

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