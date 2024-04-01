В монгольском аймаке Дорнод огнем уничтожено еще 8 тыс. га земли

CentralAsia (MNG) - В монгольском аймаке Дорнод, граничащим с Китаем, огнем уничтожено еще около 8 тыс. га земли. Об этом в субботу сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии.

«Этот лесостепной пожар произошел в 100 км к юго-востоку от сомона Матад вышеназванного аймака. Пожар был потушен ночью с пятницы на субботу к 00:05 по местному времени пожарными и местными жителями», — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, что сообщение о данном природном пожаре поступило в пятницу днем в 17:20 по местному времени.

Главными причинами возгораний специалисты считают неосторожное обращение с огнем и выжигание травы.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии вновь призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака не разводить костры и не бросать окурки на землю в нынешних засушливых условиях.

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