В Казахстане 88 школ в пострадавших от паводков регионах переходят на онлайн-формат обучения

CentralAsia (KZ) - В Казахстане школьники в пострадавших от паводков регионах начинают четвертую четверть в онлайн-формате, сообщило Министерство просвещения РК.

Всего на дистанционную форму обучения переходят 88 школ: онлайн-обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

Почти половина перешедших на онлайн-формат школ приходится на наиболее пострадавшую от паводков Актюбинскую область – здесь с понедельника дистанционно будут работать 39 школ.

Кроме того, в регионе на дистанционный формат обучения переведены и колледжи, это сделано «для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации», говорится в сообщении Минпросвещения.

Четвертая четверть в школах Казахстана стартует в понедельник, 1 апреля.

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