В Монголии грузопассажирский сухой порт Замын-Ууд начал работать круглосуточно

CentralAsia (MNG) - В Монголии грузопассажирский сухой порт Замын-Ууд с 1 апреля 2024 года перешел на круглосуточный режим работы. Об этом в понедельник сообщило Министерство дорожно-транспортного развития Монголии.

«Решение о его эксплуатации в круглосуточном режиме, начиная с 1-го апреля по 30-е сентября текущего года, было принято на очередном заседании монгольского правительства», — говорится в официальном сообщении.

Переход данного сухого порта на круглосуточный режим работы ускорит грузооборот и окажет существенное влияние на стабильность цен на импортные потребительские товары.

Помимо того, данная мера сократит большие очереди фур в часы пик, сэкономит время перевозчиков и снизит многие расходы, такие как проживание в гостинице, питание и транспортные сборы. Сухой порт Замын-Ууд был модернизирован при поддержке КНР.

В Монголии через порт Замын-Ууд проходит 22% экспортных и 49 проц. импортных перевозок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения