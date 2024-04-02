экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии грузопассажирский сухой порт Замын-Ууд начал работать круглосуточно

CentralAsia (MNG) -  В Монголии грузопассажирский сухой порт Замын-Ууд с 1 апреля 2024 года перешел на круглосуточный режим работы. Об этом в понедельник сообщило Министерство дорожно-транспортного развития Монголии.

«Решение о его эксплуатации в круглосуточном режиме, начиная с 1-го апреля по 30-е сентября текущего года, было принято на очередном заседании монгольского правительства», — говорится в официальном сообщении.

Переход данного сухого порта на круглосуточный режим работы ускорит грузооборот и окажет существенное влияние на стабильность цен на импортные потребительские товары.

Помимо того, данная мера сократит большие очереди фур в часы пик, сэкономит время перевозчиков и снизит многие расходы, такие как проживание в гостинице, питание и транспортные сборы. Сухой порт Замын-Ууд был модернизирован при поддержке КНР.

В Монголии через порт Замын-Ууд проходит 22% экспортных и 49 проц. импортных перевозок.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com