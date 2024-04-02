В Монголии начинаются исследования черного грифа

CentralAsia (MNG) - Черный гриф, считающийся самой крупной из хищных птиц, отнесен к категории «находящихся под угрозой исчезновения» согласно критериям «Красного списка» видов, находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы.

Птица играет важную роль в различных экосистемах, поедая трупы, что, в свою очередь, снижает распространение болезней.

Черный гриф — евразийский вид. Западные пределы его ареала находятся в Испании и внутренней Португалии, а реинтродуцированная популяция — на юге Франции.

Они встречаются в Греции, Турции и по всему центральному Ближнему Востоку. Их ареал продолжается через Афганистан до северной Индии и до ее восточных границ в Центральной Азии, где они размножаются в Монголии, северной Маньчжурии и Корее.

Их ареал фрагментирован, особенно на всей территории Европы. Обычно он является постоянным жителем, за исключением тех частей ареала, где суровые зимы вызывают ограниченное высотное перемещение, а также молодых особей, когда они достигают половой зрелости. В восточных пределах ареала птицы из самых северных районов могут мигрировать в Южную Корею и Китай. Сообщалось также об ограниченной миграции на Ближнем Востоке, но это не является обычным явлением.

Основным пастбищным участком черного грифа в Монголии является заповедник Угтам, расположенный на территории сомонов Баяндун и Дашбалбар аймака Дорнод. Монгольский центр охраны птиц и Администрация строго охраняемой территории Восточной Монголии совместно начали исследование в этом районе, чтобы определить миграцию находящихся под угрозой исчезновения грифов.

Заранее было установлено, что взрослые грифы остаются на зимовку в местах гнездования, а молодые птицы в холодное время года добираются до Северной Кореи, приграничного района Китая и Владивостока — юго-восточной части России.

В 1993 году Монголия взяла под особую охрану государства природный заповедник Угтам, расположенный в районе сомонов Баяндун и Дашбалбар. Результаты исследования дадут ответ, по-прежнему ли экосистема этой территории, являющейся важным регионом для перелетных птиц, по-прежнему дружелюбна к птицам, с какими проблемами птицы сталкиваются в своей среде обитания и как изменились маршруты их миграции.

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