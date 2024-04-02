В Западно-Казахстанской области объявлен режим ЧС из-за паводков

CentralAsia (KZ) - Режим чрезвычайной ситуации введен в Западно-Казахстанской области из-за паводков, сообщает акимат области. Решение подписал аким региона Нариман Турегалиев.

Акимат отмечает, что в регионе сложилась сложная ситуация. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов.

«В пяти трансграничных реках, берущих начало в России, повышается уровень воды. В результате повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, которые идут в Казталовский и Жангалинский районы. В настоящее время в этих регионах усилены меры безопасности», – также сообщили в акимате, добавив, что опасного уровня достигли реки Чаган и Дерколь, при этом увеличивается объем воды в реке Урал.

По данным акимата, в регионе эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых – дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты.

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