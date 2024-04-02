В МИД России заявили, что «прорабатывают вопрос» снятия с «Талибана» статуса террористической организации

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CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел России совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами «прорабатывает вопрос» снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации, заявили в МИД РФ.

Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, добавили в ведомстве.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил агентству ТАСС, что движение «Талибан» приглашено на форум «Россия — Исламский мир», который пройдет с 14 по 19 мая в Казани.

Движение «Талибан» было признано в России террористической организацией в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН.