В Казахстане сын акима ударил школьницу: Мать девочки оштрафовали

CentralAsia (KZ) - В Казахстане мать 14-летней девочки, которую в школе ударил сын акима района Павлодарской области, оштрафовали. Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на постановление специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних региона.

Жительница Павлодара понесла ответственность за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию.

Суд установил, что ученица школы-лицея №8, нарушая общественный порядок, приставала к шестикласснику, чем спровоцировала его на конфликт. В результате последний ударил её по лицу. По материалам дела, инцидент возник, когда учащийся направлялся на свой урок физики и столкнулся с девочкой из седьмого класса и её подругой. Они перегородили ему путь, насмехались над его внешностью и одеждой, мешали ему пройти и забрали у него бутылку с напитком.

Школьницу признали виновной в приставании к ученику из своей школы, что стало причиной его ответной агрессии.

Напряжённые моменты между учащимися возникали и раньше: во время совместной работы над научным проектом. Однако тогда они не привели к рукоприкладству, говорится в постановлении.

После рассмотрения всех обстоятельств суд признал девочку виновной в мелком хулиганстве, а её мать оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка в размере 51 688 тенге ($115).

Ранее в сети появилась информация, что фигурировавший в деле шестиклассник – сын акима района в Павлодарской области. Этот факт подтвердили в Министерстве просвещения РК.

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