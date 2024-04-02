В ближайшие дни начнется новая фаза паводков на севере, востоке и в центре Казахстана, – премьер Бектенов

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни в Казахстане начнется новая активная фаза паводков в связи с потеплением. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов

«Необходимо провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин, способствовавших значительному паводку, и выработкой предложений по их устранению. Каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий», - сказал Бектенов и поручил министерству по чрезвычайным ситуациям и акиматам разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы.

Глава кабмина также отметил, что сейчас наблюдается спад паводков из-за «небольшого снижения температуры воздуха», однако в ближайшие дни будет «заметное потепление», а «значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах» и «к этому надо быть готовыми».

«Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей. Сейчас это самое главное. Где необходимо, надо обеспечить заблаговременную эвакуацию», - поручил в этой связи Бектенов.

Акиматам он поручил не допустить подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

«Необходимо извлечь уроки допущенных ошибок и выстроить работу по-новому. При этом важно своевременно информировать население о всех шагах проводимой работы», - предупредил он.

Кроме того, премьер-министр поручил всем профильным министерствам и акиматам начать оценку нанесенного стихией ущерба и оказание материальной помощи пострадавшим людям.

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