Турция расширила список документов для продления ВНЖ

CentralAsia (CA) - С 15 апреля иностранцы, желающие продлить вид на жительство (ВНЖ) в Турции, должны будут дополнительно предоставлять адрес UETS (национальной системы электронного оповещения), сообщили в пресс-службе Управления по делам миграции МВД республики.

«В соответствии с Законом об уведомлении № 7201 и Положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)», — говорится в сообщении.

Для получения UETS необходимо обратиться с соответствующим заявлением в почтовые отделения. Также требуется предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона. Для тех, у кого есть электронная подпись, подать заявление на получение UETS можно онлайн.

В октябре 2023 года власти Турции подняли до $200 тыс. порог стоимости недвижимости, которая позволяет инвесторам оформлять ВНЖ. Ранее он составлял $75 тыс. в Стамбуле, Анкаре и Анталье и $50 тыс. в остальных городах.