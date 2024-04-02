Дональд Трамп внес залог $175 млн по делу о мошенничестве

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп внес залог $175 млн, чтобы получить право на обжалование решения суда Нью-Йорка по делу о мошенничестве. Залог был внесен Трампом через страховую компанию Knight Specialty, базирующуюся в Калифорнии, следует из судебных документов.

В феврале нынешнего года суд Нью-Йорка признал виновным Дональда Трампа в подтасовке финансовых данных Trump Organization. Суд постановил, что Трамп в течение десяти лет завышал показатели своей компании, чтобы получать более выгодные условия кредитования. Тогда же суд назначил штраф в размере $354,9 млн, сумма которого позднее была увеличена до $454 млн.

Адвокаты Трампа подали апелляцию на это решение суда, заявив при этом, что бывший глава Белого дома, ныне вновь баллотирующийся на пост президента США, не сможет выплатить столь большую сумму залога. Американские СМИ в связи с этим активно обсуждали возможное банкротство экс-президента и последующую конфискацию его активов для оплаты штрафа.

Тем не менее на прошлой неделе суд пошел навстречу Трампу и снизил сумму залога до $175 млн. На их выплату судом было отведено десять дней. Трамп уложился в отведенный срок, и теперь дело о мошенничестве будет передано в апелляционный суд. Если решение нижестоящей инстанции будет оставлено в силе, бывшему президенту придется выплатить всю сумму штрафа.

В марте Дональд Трамп внес залог $92 млн для подачи апелляции по другому делу — о клевете в адрес писательницы Джин Кэрролл. В мае прошлого года суд признал бывшего президента виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл в 1996 году. Суд предписал выплатить пострадавшей $2 млн в рамках урегулирования иска, а также еще $3 млн компенсации за клевету и ущерб репутации колумнистки. Однако после этого Трамп назвал журналистку лгуньей, за что та подала к экс-президенту повторный иск. Суд встал на сторону писательницы и во второй раз.

Как отмечает The Wall Street Journal, несмотря на трудности, связанные с этими исками, Дональд Трамп фактически избавил себя от дальнейших денежных санкций по крайней мере до конца президентских выборов, которые состоятся в ноябре текущего года. Апелляции по этим делам начнут рассматриваться не раньше осени.

Впрочем, Трамп остается ответчиком еще по нескольким судебным искам. Так, 15 апреля в Нью-Йорке должно состояться первое слушание по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс накануне президентских выборов 2016 года. Кроме того, на экс-президента заведены уголовные дела о попытке мятежа в Вашингтоне, попытке вмешательства в процедуру проведения президентских выборов в штате Джорджия, а также о нарушениях при хранении секретных документов во время работы президентом.