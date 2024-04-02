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Начало лета в Казахстане будет жарким и засушливым
// фото Белека Мусаева

CentralAsia (KZ) -  В начале лета почти по всей территории Казахстана выпадет меньше нормы осадков, а температура воздуха будет выше нормы, сообщает «Казгидромет».

В начале лета температура на большей части страны будет выше нормы на 1-2°, на западе же будет около нормы. При этом осадков в июне выпадет меньше нормы.

В июле и августе средняя температура воздуха ожидается около нормы, лишь на юге и юго-востоке страны в августе будет выше нормы на 1°, при этом в большинстве областей количество осадков прогнозируется около и больше нормы. Меньше нормы осадков выпадет на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке.

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