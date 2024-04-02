47 граждан Туркменистана в СИЗО России ожидают депортации на родину, - СМИ

CentralAsia (TM) - 47 граждан Туркменистана, которых задержали в России вместе с другим мигрантами в ходе оперативных мероприятий после теракта в Crocus City Hall, ожидают депортации на родину. Об этом сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Люди находятся в СИЗО МВД в городе Видное Ленинского городского округа Московской области.

В числе задержанных есть те, кто находился в стране нелегально. Есть те, кто проживал в России по 10–15 лет и имел семьи, но не имел российского гражданства. Есть граждане, которые прибыли в Россиию по студенческой визе, но потом перевелись на заочное обучение. Мигранты работали таксистами, водителями грузовиков или продавцами.

«Во время допросов полицейские спрашивали задержанных о религии и связях с религиозными группами. У некоторых интересовались, не хотят ли они пойти добровольцами на СВО и затем получить гражданство России. Меры физического воздействия к людям не применялось. Их также посетил посол Туркменистана», - пишет издание.

22 марта в Подмосковье произошел теракт в концертном зале Crocus City Hall, в результате которого погибло 144 человека. После этого в стране начались облавы на мигрантов.