12-летний подросток устроил стрельбу в школе в Финляндии. Погиб ученик шестого класса, еще двое ранены
- Азия и мир, происшествия
- 17:29, 02 апреля 2024
- Просмотров: 552 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В школе финского города Вантаа 12-летний подросток открыл стрельбу. Об этом сообщает Yle.
В полиции сообщили, что нападавший воспользовался оружием, которое легально хранилось у одного из его близких родственников (у кого именно, не уточняется).
В результате нападения ранения получили три других ученика — всем им по 12 лет, они шестиклассники. Один из них позже умер от полученных ранений, двое других остаются в тяжелом состоянии.
Нападавший был задержан полицией, мотивы его действий не уточняются. Как пишет Yle, из-за своего возраста он не будет привлечен к уголовной ответственности.
В школе в Вантаа учатся около 800 учеников и работают около 90 преподавателей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.