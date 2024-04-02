12-летний подросток устроил стрельбу в школе в Финляндии. Погиб ученик шестого класса, еще двое ранены

CentralAsia (CA) - В школе финского города Вантаа 12-летний подросток открыл стрельбу. Об этом сообщает Yle.

В полиции сообщили, что нападавший воспользовался оружием, которое легально хранилось у одного из его близких родственников (у кого именно, не уточняется).

В результате нападения ранения получили три других ученика — всем им по 12 лет, они шестиклассники. Один из них позже умер от полученных ранений, двое других остаются в тяжелом состоянии.

Нападавший был задержан полицией, мотивы его действий не уточняются. Как пишет Yle, из-за своего возраста он не будет привлечен к уголовной ответственности.

В школе в Вантаа учатся около 800 учеников и работают около 90 преподавателей.