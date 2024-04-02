В Газе убиты семеро западных волонтеров в результате израильского авиаудара

CentralAsia (CA) - Семь работников гуманитарной группы World Central Kitchen (WCK) были убиты в центре сектора Газа в результате «целенаправленного нападения» израильских сил, которое вызвало всеобщее осуждение и вынудило благотворительную организацию приостановить операции в регионе. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

WCK сообщила, что члены ее команды прибыли из Австралии, Палестины, Польши и Великобритании. Один из них имел двойное гражданство США и Канады.

Несмотря на координацию действий с Армией обороны Израиля, конвой был обстрелян при выходе из склада в городе Дейр-эль-Балах после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морем, сообщает WCK.

«Это не только нападение на WCK, это нападение на гуманитарные организации, оказавшиеся в самых ужасных ситуациях, когда еда используется в качестве оружия войны», — сказала исполнительный директор World Central Kitchen Эрин Гор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар «непреднамеренным» и «трагическим». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы выяснить обстоятельства этого «трагического инцидента».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что 44-летняя сотрудница гуманитарной организации Лалзавми «Зоми» Франкком погибла в результате авиаудара в Газе. Он сообщил, что его правительство связалось с Израилем, чтобы потребовать привлечения виновных к ответственности.

Премьер-министр Британии Риши Сунак во вторник призвал Израиль срочно провести расследование и предоставить объяснения после того, как в секторе Газа погибли гуманитарные работники, в том числе британские граждане.

Официальный представитель ООН Мартин Гриффитс заявил, что он «возмущен» убийством сотрудников благотворительной организации. «Они были героями, убитыми при попытке накормить голодающих людей», - написал он в социальных сетях.

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