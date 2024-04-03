В этом месяце MIAT получит свой второй Dreamliner B787-9

CentralAsia (MNG) - Национальный авиаперевозчик MIAT берет два самолета 787-9 в долгосрочную аренду у AerCap, ведущей мировой лизинговой компании для авиакомпаний, в соответствии со своим видением, бизнес-целями и планами поэтапного обновления парка самолетов. Первое судно было получено в августе прошлого года.

Второй Dreamliner B787-9 будет получен в этом месяце. Воздушные суда будут летать в Стамбул, Франкфурт и Сеул, а в будущем запланированы полеты в США, Сингапур и Австралию.

Boeing 787 Dreamliner — семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов, разработанных американской компанией Boeing, на смену Boeing 767. Boeing 787 стал первым пассажирским самолётом компании, в конструкции которого широко использованы композитные материалы.

Максимальное количество пассажиров, в двухклассной конфигурации, от 250 до 330, в зависимости от варианта. По вместимости 787-8 и 787-9 сравнимы с Boeing 767, а старшая модификация 787-10 имеет вместимость аналогичную Boeing 777-200.

В апреле 2021 года число произведенных самолётов семейства Boeing 787 Dreamliner превысило 1000 единиц.

источник: middleasiannews.com

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