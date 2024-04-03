Патрушев обсудил с коллегой из Монголии участие Улан-Батора в ШОС

CentralAsia (MNG) - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргалом Алтангэрэлийном перспективы активного участия Улан-Батора в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Двусторонняя встреча прошла накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств - членов организации, в которой Монголия имеет статус страны-наблюдателя. «В Астане Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргалом Алтангэрэлийном», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Затронуты вопросы российско-монгольского сотрудничества в области безопасности и экономики. Обсуждены перспективы активного участия монгольской стороны в механизмах взаимодействия в формате Шанхайской организации сотрудничества, которая, по мнению собеседников, за 20 лет существования показала себя как активный игрок на евразийском пространстве», — отметили в пресс-службе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения