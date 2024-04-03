В Монголии вводится временный запрет на рыболовство

CentralAsia (MNG) - С 1 апреля по 15 июня 2024 года будет введен запрет на ловлю рыбы во всех водоемах Монголии. Об этом во вторник сообщили местные СМИ, ссылаясь на Экологической полиции Монголии.

«Это связано с тем, что в этот период наблюдается пик размножения рыбы. Всего за эти два с лишним месяца рыбы размножаются в 20 раз. Численность рыбы в популяции может сократиться или будет находиться под угрозой исчезновения, если рыбу вылавливают во время нереста», — говорится в официальном сообщении.

Как отметили в ведомстве, нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 300 тыс. монгольских тугриков /более 88,8 долларов США/, а на юридических лиц — в размере 3 млн монгольских тугриков /более 888 долларов США/.

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