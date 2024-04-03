экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии вводится временный запрет на рыболовство

CentralAsia (MNG) -  С 1 апреля по 15 июня 2024 года будет введен запрет на ловлю рыбы во всех водоемах Монголии. Об этом во вторник сообщили местные СМИ, ссылаясь на Экологической полиции Монголии.

«Это связано с тем, что в этот период наблюдается пик размножения рыбы. Всего за эти два с лишним месяца рыбы размножаются в 20 раз. Численность рыбы в популяции может сократиться или будет находиться под угрозой исчезновения, если рыбу вылавливают во время нереста», — говорится в официальном сообщении.

Как отметили в ведомстве, нарушение правил рыболовства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 300 тыс. монгольских тугриков /более 88,8 долларов США/, а на юридических лиц — в размере 3 млн монгольских тугриков /более 888 долларов США/.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com