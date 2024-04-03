В Монголии увеличили выдачу сельской ипотеки до 41%

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CentralAsia (MNG) - По состоянию на март 2024 года, власти Монголии увеличили выдачу ипотечного кредитования до 41% для заемщиков или семей, которые будут покупать квартиру в регионах страны. Об этом во вторник сообщил портал itoim со ссылкой на Центробанк Монголии.

«Этот шаг будет способствовать возрождению сельской местности», — отмечается в официальном сообщении.

Как сообщает Монгольская ипотечная корпорация, в настоящее время с момента реализации программы льготного ипотечного кредитования в Монголии в общей сложности 122 тыс. семей приобрели квартиру в ипотеку.

Монголия является одной из самых малонаселенных стран в мире. К настоящему моменту в Улан-Баторе проживает почти половина населения Монголии, насчитывающего 3,5 млн человек. На долю монгольской столицы приходится более 63% ВВП страны.

В связи с этим правительство Монголии объявило 2024 год «Годом содействия зональному развитию», чтобы работать над возрождением городов и сельских районов в рамках постпандемической политики нового возрождения, а также способствовать диверсификации национальной экономики и ускорению развития страны.

Напомним, что с середины марта 2023 года в Монголии начали предоставлять трехпроцентные ипотечные кредиты людям, которые отправятся жить из Улан-Батора в регионы страны.

Монголия запустила программу ипотечного кредитования в 2013 году.

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