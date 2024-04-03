В январе-марте 2024 года ЦБ Монголии приобрел 3,4 тонны золота

CentralAsia (MNG) - В январе-марте 2024 года МонголБанк (ЦБ Монголии) приобрел 3,4 тонны /более 108 тыс. унций/ золота у старателей и золотодобывающих предприятий.

Покупка золота — один из ключевых инструментов ЦБ Монголии, направленный на увеличение золотовалютных резервов страны.

По состоянию на март курс покупки золота Центробанком составлял 69,1 доллара США за грамм, что соответствует низкой ставке на Лондонской бирже металлов.

Согласно данным ЦБ Монголии, на сегодняшний день золотовалютные резервы страны составляют 5,2 млрд долларов США.

В 2023 году монгольский Центробанк закупил 17,8 тонны золота.

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