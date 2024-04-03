Посольство РФ: Монголия, в отличие от ЕС, оберегает памятные для России места в стране

CentralAsia (MNG) - Монголия оберегает памятные для России места, в отличие от европейских стран. Об этом заявил первый секретарь посольства РФ в Монголии Максим Кравцов в ходе круглого стола по теме «Страницы истории: 85 лет победы на Халхин-Голе. Плечом к плечу».

«Что касается Монголии и вообще содействия со стороны монгольской власти, если посмотреть на Европу, в сравнении с Европой монголы <...> стараются оберегать памятные для нас места. Это в основном объекты воинских захоронений, они находятся непосредственно на местах сражений», — сказал он.

По его словам, в настоящее время на территории Монголии паспортизировано 12 воинских захоронений и 4 гражданских захоронения <...>. «В общем-то работа ведется. Работу считаем важной, стараемся уделять этому максимум времени, исходя из того людского ресурса, который у нас есть. Задач у нас достаточно много, но стараемся не упускать это направление и делаем все для того, чтобы это была системная работа», —

отметил Кравцов. Как указал дипломат, посольство России в Монголии занимается на этом направлении и планированием, и ежегодной ревизией. «Работа у нас не стоит, но впереди нас ждет экспедиция, важное мероприятие, сейчас основное время посвящено этому», — заключил он.

источник: ТАСС

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