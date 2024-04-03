КПП Эрээн-Хото на границе Китая и Монголии запустил режим круглосуточной таможенной очистки грузов

CentralAsia (MNG) - C 08:00 понедельника на автодорожном КПП Эрээн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ стартовал круглосуточный режим таможенной очистки грузов, который продлится шесть месяцев, сообщили в администрации КПП.

Таким образом, Эрээн-Хото стал первым китайским автодорожным КПП на границе Китая и Монголии, который запустил подобный режим оформления грузов.

Эрээн-Хото является крупнейшим сухопутным погранпереходом на китайско-монгольской границе. Более 70% сухопутно транспортируемых товаров повседневного спроса между Китаем и Монголией проходит таможенное оформление на данном КПП.

Основными импортируемыми товарами являются продукты животноводства, а экспортируемыми - предметы повседневного спроса, бытовая техника, автозапчасти, свежие фрукты и овощи, сообщили в администрации КПП.

За первые три месяца этого года количество пересекавших границу КНР транспортных средств в обоих направлениях на данном погранпереходе составило около 119 тыс. единиц, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом количество въезжающих и выезжающих, воспользовавшихся КПП Эрээн-Хото, составило более 460 тыс. человеко-раз, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

источник: Синьхуа

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