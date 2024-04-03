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Батцэцэг приняла Верховного комиссара ОБСЕ Кайрата Абдрахманова

CentralAsia (MNG) -  В пресс-релизе МИД сообщило, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла делегацию во главе с Верховным комиссаром Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, которая находится в нашей стране с визитом с 1 по 3 апреля.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможности сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в реализации законодательства, государственных программ и планов, связанных с защитой и обеспечением прав национальных меньшинств.

В настоящее время ОБСЕ объединяет 57 государств, а Монголия присоединилась к организации в 2012 году.

Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов — казахстанский государственный деятель, посол Казахстана в нескольких странах, министр иностранных дел Казахстана (2016—2018), Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств (с 2020 года).

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