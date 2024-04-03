В Стамбуле в результате пожара в закрытом на ремонт ночном клубе погибли 29 человек

- Азия и мир, происшествия
- 9:22, 03 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в жилом доме в районе Бешикташ в Стамбуле, пишет Би-би-си.
Ранее губернатор провинции Стамбул Давут Гюль сообщал, что погибли 25 человек, еще трое находятся в больнице с тяжелыми травмами.
«Число погибших в результате пожара возросло до 29 человек. Продолжается лечение одного человека, пострадавшего в результате пожара, и работы в здании продолжаются», — заявил он.
Как сообщил Гюль, пожар вспыхнул в 12:47 по местному времени в подвале 16-этажного жилого дома в районе Гайреттепе (входит в Бешикташ).
На двух этажах подвала располагался ночной клуб Masquerade, где шли ремонтные работы.
По предварительным данным, все погибшие — строители, которые вели работы в клубе.
Власти проводят расследование причин возгорания, в связи с пожаром задержаны шесть человек, сообщают турецкие СМИ