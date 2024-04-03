В нескольких турецких городах произошли протесты со стрельбой и поджогом. Видео

CentralAsia (CA) - В нескольких турецких городах произошли протесты со стрельбой и поджогом покрышек на улицах, пишет Shot.

Массовые демонстрации начались минимум в шести крупных городах после решения избирательной комиссии провинции Ван отстранить от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллы Зейдана. Сообщается, что ранее он одержал победу, но мандат предоставили кандидату от партии Эрдогана. На фоне напряжённости местные власти запретили массовые собрания с 3 по 17 апреля. Также в соцсетях и СМИ, близких к Рабочей партии Курдистана, призывают жителей выходить на улицы.

Десятки человек устраивают драки с полицией, стреляют из автоматов на улицах, поджигают покрышки и кидают коктейли Молотова в правоохранителей. В ответ получают слезоточивый газ и удары дубинками. Силовики проводят задержания.