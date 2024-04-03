Суровая монгольская зима привела к гибели 5,9 миллиона голов скота

CentralAsia (MNG) - Необычайно суровая зима в Монголии оставила большую часть пастбищ страны замороженными и покрытыми снегом, что привело к голоданию или замерзанию миллионов животных и перевернуло с ног на голову тысячи жизней в стране, где треть населения зарабатывает на жизнь скотоводством и сельским хозяйством?, пишет The New York Times.

В этом году в Монголии выпало больше всего снега за 49 лет , а также погибло более 5,9 млн голов скота, что стало самым большим числом жертв с 2010 года, сообщили на этой неделе международные группы помощи. Хотя самая суровая погода, возможно, и прошла, около 60 млн животных сталкиваются с голодом до тех пор, пока в мае не прорастет новая трава, что ставит под угрозу будущее пастушеских семей.

«Худшее еще впереди», — написал в своем докладе на этой неделе Тапан Мишра, высокопоставленный представитель ООН в Монголии. «Пик падежа скота ожидается в конце апреля».

Вымирание вызвано погодным явлением, известным в Монголии как дзуд, когда за засушливым летом следует суровая зима, приносящая глубокий снег и сильный холод, запирающий пастбища подо льдом. Смертность может иметь разрушительные последствия для семей и экономики страны, 13 процентов которой приходится на сельское хозяйство, в основном на животноводство.

В этом месяце Эварист Куасси-Комлан, представитель ЮНИСЕФ в Монголии, провел почти три дня, путешествуя из столицы Улан-Батора в отдаленную западную деревню, чтобы доставить лекарства. Его внедорожник часто застревал в снегу. Возле каждого дома, называемого гер, он обнаружил до двух футов снега и груды замороженных туш животных.

«Некоторые пастухи потеряли всех своих животных», — сказал он в интервью. "Все они."

В восточной Монголии 48-летний Шиджирбаяр Дордждерем рассказал, что в этом году он потерял 800 голов скота из 1000, унаследованных им от родителей. И это даже после того, как он купил тысячи упаковок фуража и несколько тонн пшеницы на деньги, взятые в долг в банке, чтобы прокормить их на зиму. Он сказал, что этого недостаточно, чтобы набить им желудки.

«Все, о чем я могу думать, — это о своем банковском кредите», — добавил он, опасаясь, что банк может забрать у него оставшийся скот. «Я потерял почти все».

Его провинция, Хентий, была одной из наиболее пострадавших от дзуда. Заместитель губернатора Оюнболд Лхагвасурэн заявил, что зима была «беспощадной». Там погибло около 45 процентов поголовья.

Монгольским пастухам не чужды суровые зимы. Температура может упасть до 40 градусов ниже нуля, в результате чего домашний скот замерзнет насмерть в положении стоя. По данным ООН , в 2010 году от дзуда погибло более 10,3 миллиона голов скота, что составляет 25 процентов поголовья скота в стране .

Рост частоты экстремальных погодных явлений сделал жизнь пастухов более нестабильной. За последнее десятилетие число засух, пыльных бурь, сильных дождей и наводнений утроилось , поскольку температура в Монголии растет в два раза быстрее , чем в среднем по миру. Если раньше дзуд случался примерно раз в 10 лет, то нынешний год стал пятым за последнее десятилетие .

Пока неясно, связаны ли погодные условия дзуда с изменением климата, поскольку научных исследований, изучающих возможные связи, пока нет.

Но Монголия явно ощущает последствия изменения климата и в других отношениях. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций, средние температуры росли гораздо быстрее, чем в среднем по всему миру ( более чем на 2 градуса по Цельсию за последние 70 лет). Дзуды и засухи случаются чаще и интенсивнее.

Монголия воплощает в себе один из самых острых рисков для жизни на более жаркой планете. Ему знакомы экстремальные погодные условия, склонные к резким перепадам температуры и количествам осадков. Изменение климата, вызванное главным образом сжиганием ископаемого топлива, которое приводит к выбросу парниковых газов в атмосферу, имеет тенденцию делать экстремальные явления более экстремальными и более частыми.

Экстремальные погодные условия — не единственная причина суровых зим. Другими важными факторами являются чрезмерный выпас и истощение пастбищ.

Дзуд этого года, начавшийся в ноябре, оставил более 7000 семей в Монголии без достаточного продовольствия, поскольку средства к существованию тысяч пастухов, которые зависят от крупного рогатого скота, коз и лошадей, оказались под угрозой, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца Об этом сообщили общества на прошлой неделе.

Более 2000 семей потеряли более 70 процентов своего скота, добавила организация, обратившись за помощью. Снег также похоронил более 1000 домов.

В феврале правительство Монголии повысило уровень готовности к стихийным бедствиям до «высокого уровня тревоги» и доставило пастухам сено, фураж, продовольствие, газ и медикаменты. Но организации по оказанию помощи заявили, что необходимо больше. В ООН заявили, что для реагирования потребуется около 6,3 миллиона долларов .

Г-н Куасси-Комлан, представитель ЮНИСЕФ, сказал, что снегопад привел к изоляции семей, в том числе детей, которые пропустили несколько недель в школе. Пастухам может потребоваться от пяти до десяти лет, чтобы восстановить поголовье, добавил он.

«Это большая катастрофа для этих семей», — сказал он.

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