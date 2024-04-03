На Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 балла. Фото, видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:00, 03 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - На Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 балла.
На острове начались перебои со светом и интернетом. Четыре человека погибли, более 300 пострадали.
Bloomberg сообщает, что крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC эвакуирует свои производства - поскольку обещают новые землетрясения.
Китай заявил, что направил к Тайваню свои самолёты и корабли. Также есть угроза цунами для соседней Японии.
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