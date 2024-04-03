Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира 2024 года

Бернар Арно

CentralAsia (CA) - Американский Forbes представил 38-й ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. Второй год подряд список возглавил француз Бернар Арно, руководитель конгломерата LVMH, владеющего Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Christian Dior, Hennessy, Dom Pérignon, Tiffany & Co. и десятками других премиальных брендов. Об этом пишет российский Forbes.

Состояние Арно Forbes USA оценил в $233 млрд. Относительно результата за прошлый год ($211 млрд) оно выросло более чем на 10%. Основной актив 75-летнего миллиардера — его акции LVMH. Кроме того, принадлежащий Арно холдинг Agache владеет долей в венчурной компании Aglaé Ventures с инвестициями в Netflix и ByteDance (владелец TikTok).



Второе место в списке, как и в прошлом году, занял глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние американский Forbes оценил в $195 млрд. Бизнесмен улучшил результат прошлого года ($180 млрд), но не смог достичь показателя за 2019 год, когда он возглавил рейтинг с состоянием $219 млрд. Маску принадлежит около 21% акций Tesla, однако, по данным Forbes USA, бизнесмен заложил больше половины актива в качестве залога по личным кредитам на сумму до $3,5 млрд.

C небольшим отставанием от Маска тройку лидеров закрывает основатель Amazon Джефф Безос. Он не изменил позицию относительно прошлогоднего рейтинга, но существенно улучшил результат: его капитал оценили в $194 млрд — против $114 млрд годом ранее. В 2021 году Безос ушел с поста гендиректора Amazon, уступив должность Энди Джесси, который руководит компанией до сих пор. Миллиардер владеет 10% акций созданного им IT-гиганта.



В пятерку лидеров в рейтинге 2024 года вернулся глава Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp; признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг. Он занял четвертую строчку с состоянием $177 млрд. Это почти втрое больше, чем в прошлом году, когда капитал бизнесмена оценили в $64,4 млрд. Последний раз Цукерберг был в топ-5 в 2021 году с состоянием $97 млрд.

Наконец, пятое место занял Ларри Эллисон, основатель разработчика ПО и серверного оборудования Oracle. Он улучшил результат относительно прошлого года (с $107 млрд до $141 млрд), но потерял одну позицию в общем зачете.



В десятку богатейших бизнесменов мира, как и в прошлом году, вошли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (6-е место, $133 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (7-е место, $128 млрд) и бывший гендиректор корпорации Стив Балмер (8-е место, $121 млрд). Единственным новичком в топ-10 стал один из основателей Google Ларри Пейдж (10-е место, $114 млрд), Его партнер Сергей Брин занял 11-ю строчку ($110 млрд).



Единственным миллиардером не из США, помимо Арно, в первой десятке рейтинга оказался индийский предприниматель Мукеш Амбани, руководитель Reliance Industries, которая работает в сферах энергетики, нефтехимии, телекоммуникаций, розничной торговли и финансовых услуг. Его состояние оценивается в $116 млрд. Как и в прошлом году, бизнесмен занял девятое место.





