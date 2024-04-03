В Таджикистан прибыл первый грузовой караван из Пакистана

CentralAsia (TJ) - Первая партия грузов из Пакистана прибыла в Таджикистан 1 апреля. Об этом сообщает министерство транспорта Таджикистана.

В душанбинском терминале ОАО «Таджиквнештранс» пакистанскую делегацию в составе Генерального директора Национальной логистической компании Пакистана Фарруха Шахзада Рао, Чрезвычайного и Полномочного посла Пакистана в Таджикистане Мухаммада Саида Сарвара и других встретила делегация Министерства транспорта Республики Таджикистан во главе с Министром Азимом Иброхимом.

Соглашение между правительствами двух стран «О транзитной торговле» было подписано 14 декабря 2022 года.



«Увеличение объема международных перевозок и полного использования транзитного потенциала нашей страны является одной их стратегических целей Республики Таджикистан, а практическая реализация указанного Соглашения будет способствовать достижению этой цели, свидетелями чего мы сегодня стали», — отметил Азим Иброхим.

Данная инициатива даёт дополнительные возможности для выхода в морские порты Карачи и Гвадар Пакистана и соединения с китайско-пакистанским экономическим коридором с использованием мультимодальных перевозок, что создаст хорошие возможности для развития торговли, транзита и грузовых перевозок между двумя странами.

Напомним, что протяженность автомобильного маршрута «Душанбе — Исламабад» составляет 1044 км и является удобным коридором для захода в морские порты.

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