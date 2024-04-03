В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана прошла встреча министра иностранных дел Бахтиёра Саидова с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Мы удовлетворены текущим уровнем отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Наша двусторонняя повестка в 2023 году была насыщенной, а 2024 год будет еще более динамичным», - сказал министр.