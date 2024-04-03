экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана прошла встреча министра иностранных дел Бахтиёра Саидова с послом Кыргызстана Мусой Джаманбаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«Мы удовлетворены текущим уровнем отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Наша двусторонняя повестка в 2023 году была насыщенной, а 2024 год будет еще более динамичным», - сказал министр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com