МИД Таджикистана осудил удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан решительно осуждает нанесенный авиаудар по консульскому представительству Ирана в Дамаске (Сирия), в результате которого есть погибшие и раненные.

Об этом говорится в заявлении МИД МИД Таджикистана.

«Считаем абсолютно недопустимыми и неприемлемыми подобные акции, которые являются нарушением международного права, в частности Венских конвенций», - говорится в коротком заявлении ведомства.

Израильские ВВС нанесли удар по кварталу Меззе на западе Дамаска вечером 1 апреля.

В результате погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, сообщает агентство Tasnim. Генералы были ветеранами «священной обороны» (так Тегеран называет ирано-иракскую войну 1980–1988 годов) и старшими военными советниками Ирана в Сирии, пишет Tasnim. Кроме них в ходе атаки погибли еще пятеро офицеров КСИР.

Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году.

Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Сирия и Иран возложили ответственность за атаку на Израиль; в иранском МИДе назвали удар нарушением международных конвенций и заявили, что страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора».

В самом Иране поднялись масштабные демонстрации, в ходе которых были сожжены флаги США и Израиля. Миссия Ирана в ООН назвала произошедшее терактом и заявила, что в ответ страна оставляет за собой право предпринять решительные действия.

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