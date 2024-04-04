В Монголии и млад и стар получат дивиденды за 2023 год от экспорта угля

CentralAsia (MNG) - Каждый гражданин (и млад и стар) Монголии получит по 256 тыс. тугриков ($75) в качестве дивидендов за 2023 год от продажи главного экспортного товара страны - угля. Об этом сообщил руководитель государственного АО «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ) Ганбат Жигжид.

«Дивиденды за 2023 год готовы к выплате после обязательной по закону аудиторской проверки. Каждый гражданин Монголии, владеющий 1 072 акциями ЭТТ, получит на свой счет дивиденды за 2023 год в размере 256 тыс. тугриков 3 и 4 апреля. Дивиденды новых акционеров, родившихся после 11 апреля 2012 года, зачислят на счет ребенка», — сказал уполномоченный правительства страны в госкомпании.

Он напомнил, что ранее граждане получили дивиденды за 2022 год в размере 104 тыс. тугриков (более $30). За 2023 год главный государственный экспортер угля получил больше прибыли, что увеличило размер дивидендов. На сегодня прямыми акционерами и непосредственными владельцами ЭТТ являются все 3,5 млн граждан.

Компания ЭТТ владеет группой крупнейших угольных месторождений с запасами около 7 млрд тонн сырья. Месторождения открыли в средине 1950-х годов советские геологи в аймаке Өмнөговь. С 1990-х годов месторождения разрабатывали частные предприятия.

В 2008 году власти страны вернули месторождения в государственную собственность и создали компанию ЭТТ. Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В апреле 2012 года часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны.

Правительство Монголии приняло решение 31 января 2024 года выдать более чем 1 млн граждан, родившихся после 11 апреля 2012 года, по 1 072 новые акции ЭТТ и перечислять им дивиденды.

источник: middleasiannews.com

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