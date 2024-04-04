Заложена правовая основа для соединения трансграничной железной дороги между КПП «Гашуунсухайт—Ганцмод»

CentralAsia (MNG) - Подписано «Соглашение между правительством Монголии и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве трансграничного железнодорожного моста КПП Гашуунсухайт—Ганцмод».

Министерство иностранных дел возглавило и провело переговоры по рабочему подразделу проекта «Соглашение между правительством Монголии и правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве трансграничного железнодорожного моста КПП Гашуунсухайт—Ганцмод».

Представители Министерства дорожного и транспортного развития, Министерства юстиции и внутренних дел, Министерства финансов, Главного управления таможни, Главного управления пограничной охраны, Департамента по делам иностранных граждан и гражданства, ООО «Тавантолгойская железная дорога» работали в рабочей группе, обмен проектами соглашений осуществлялся 6 раз.

Соглашение подписали госсекретарь Министерства дорожного и транспортного развития Батболд Сандагдорж, представляющий правительство Монголии, и Ан Лушен, заместитель директора Департамента государственных железных дорог, представляющий правительство Китая.

Согласно этому соглашению, совместное строительство железнодорожных опор и других объектов будет регулироваться в месте прохождения линии государственной границы железнодорожного КПП «Гашуунсухайт—Ганцмод» Монголии и Китая.

С заключением соглашения была заложена правовая основа для соединения трансграничной железной дороги на пункте пропуска «Гашуунсухайт—Ганцмод» между Монголией и КНР, которого ждали более 10 лет, и начала ее строительства.

источник: middleasiannews.com

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