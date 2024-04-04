Японцы создают косметику из монгольского айрага

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания «Хөх-Уур Тур» поставляет айраг (монгольский кумыс) в Японию.

Japan’s Bold Biotechnology — одна из ведущих научных компаний Японии, занимающаяся исследованиями продуктов для красоты и здоровья. Компания использует также экзосомы, получаемые из стволовых клеток пуповинной крови и, а также разрабатывает косметические продукты на основе жидкости для клеточных культур.

Недавно Japan’s Bold Biotechnology приобрела японский косметический продукт марки AIRAG, который лечит на уровне клеток. Уникальное средство было получено из стволовых клеток монгольского айрага.

В связи с этим компания «Хөх-Уур Тур» будет ежегодно поставлять в Японию 500 тонн данной кисломолочной продукции.

Этот новый косметический продукт будет продаваться примерно за 660 000 тугриков (примерно $200). Рынок – целевые потребители. Это уникальный продукт в сфере здоровья и красоты. Компания также производит увлажняющий спрей для лица и волос. Они также созданы на основе айрага. Эти продукты продаются на Amazon.

Японцы дали им название AIRAG («Айраг») и получили патент.

Айраг —молочный продукт, приготовленный путем ферментации кобыльего молока, является неотъемлемой частью жизни кочевых народов Монголии. В 2019 году традиционная техника изготовления айрага была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

С тех пор он привлек внимание всего мира благодаря растущему осознанию здоровья. Хотя многое о изготовлении айрагов до сих пор остается неизвестным, традиционные знания могут исчезнуть по мере того, как в города переселится все больше кочевников. Стоит отметить, что японский профессор Юки Моринага из Университета Мэйдзи уже более 11 лет исследует и записывает традиционный метод производства айрага.

источник: middleasiannews.com

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