В Германии раскопали древнюю крепость для защиты от варваров

CentralAsia (CA) - Немецкие археологи обнаружили руины римской крепости во время раскопок в городе Аахен, расположенном недалеко от границы с Бельгией на западе ФРГ. Как показал анализ, форт был построен 1700 лет назад. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Аахена.

Историки более 140 лет подозревали, что где-то в этой области должны были находиться укрепления, построенные древними римлянами для защиты от нападений варварских племен франков, которые разрушили римское поселение во второй половине III века нашей эры. Их догадки удалось подтвердить только в 2014 году, а раскопки сооружений начались 10 лет спустя.

По словам ученых, то, как была сложена стена, сразу указывало на ее римское происхождение. Об этом свидетельствовали бетонный раствор и каменная кладка. Кроме того, размеры и способ возведения фундамента отличались от методов, использовавшихся в Средневековье.

Археологи раскопали сегмент фортификаций длиной около семи метров и толщиной чуть менее одного метра. Полная длина всей стены пока остается неизвестной.