В Узбекистане пресекли несколько попыток ввоза наркотиков из Таджикистана и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана пресекли попытки завезти наркотики из Таджикистана и Кыргызстана, сообщает Nova24.

Во всех случаях были арестованы граждане Узбекистана, которые завозили товар на территорию республики из соседних стран.

В Намангане поймали ранее судимого 38-летнего жителя Чартакского района, который перевозил в своей Nexia два килограмма гашиша. Следствие выявило, что мужчина также хранил почти пять килограммов гашиша в своей гостиной с целью дальнейшей продажи. Мужчина признался, что взял партию наркотиков у неких кыргызских наркокурьеров, которые смогли пересечь границу и оставить заказ в Чартакском районе.

Вторая операция прошла в Давлатабадском районе Намангана, ранее судимый 28-летний житель Янгикурганского района пытался продать 1,8 килограммов гашиша за 14 тысяч долларов, его задержали при получении части денег.

Ещё один случай произошел в Самарканде, три жителя Ургутского района 36, 29 и 26 лет привезли с собой из Таджикистана почти килограмм опиума, который пытались продать в родной махалле. При задержании также удалось выйти на их 26-летнего сообщника. В СГБ отметили, что двое из задержанных были ранее судимы.

Также рейд прошел в Ферганской области, 38-летний житель Кувасая забрал почти килограмм гашиша, который оставил в секретном месте его сообщник из Таджикистана. Мужчина намеревался продать гашиш за шесть тысяч долларов 37-летнему клиенту, который взял товар, начал его употреблять, но деньги пообещал заплатить позже. Также выяснилось, что в распространении наркотиков участвовал 22-летний напарник наркоторговца. В итоге всех троих задержали спецслужбы.

В Коканде 61-летний мужчина привез из Таджикистана почти полкило гашиша и пытался продать его за 75 миллионов сумов, его арестовали с вещественными доказательствами при передаче товара.

Всех задержанных арестовали на время следствия, возбуждены уголовные дела.