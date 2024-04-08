В Монголии стартовала стипендиальная программа Google

CentralAsia (MNG) - Google предоставляет 100% бесплатные стипендии на обучение для граждан Монголии.

В число первых участников программы Grow with Google (Расти вместе с Google) вошли 350 человек: от 16-летнего пастуха из аймака Дорнод до женщины лет 60-ти.

Программа 100% стипендий Grow with Google Mongolia, организованная впервые в Монголии, предоставит капитал знаний в размере 3 миллионов тугриков на человека и выдаст сертификат Google Career. 350 человек, принявших участие в тренинге, за короткий период времени приобретут ценные знания, повысят свою конкурентоспособность и найдут работу.

Сертификат Google Career поможет каждому, кто хочет повысить зарплату, получить повышение по службе или сменить профессию.

Сторонниками программы Grow with Google являются Монгольская национальная торгово-промышленная палата, Монгольский деловой совет, и частные секторы, такие как: Голомт Банк, Хаан Банк, MCS Software Group, Mobicom Corporation, Unitel Group, APU, Premium Group, CIO Club, ICT Group, Intelmind, Mezorn, Gund Investment, Digit, Fibo Cloud и Infinite Solutions.

источник: middleasiannews.com

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