Юные балерины Монголии завоевали в Японии золотые медали. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В Японии завершился международный конкурс балета «World Ballet Grand Prix Tokyо».
Юные балерины Монголии завоевали в японском городе Митака, находящийся в префектуре Токио золотые медали, MiddleAsianNews со ссылкой на «Монголын Балетын Хөгжил Сан » («Фонда развития балета Монголии»).
Учашихся «Фонда развития балета Монголии» с большим успехом приняли участие в конкурсе. В возрастной группе 6-8 лет команда под руководством педагога А. Лхагватуяа завоевала золотую медаль, в возрастной группе 9-10 лет команда под руководством педагога Ч. Ганчимэг завоевала золотую медаль, и в возрастной группе 12- 5 возрастной группе команда под руководством педагога Т.Жаргалан завоевала золотую медаль.
Кроме того, Г.Энхсондор завоевала золотую медаль, а Б.Лагшимгара – бронзовую медаль в сольном танце в категории «Pri Junior».
Конкурс организован при поддержке ЮНЕСКО и Федерации международных балетных конкурсов (FIBC).
источник: middleasiannews.com