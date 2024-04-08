Юные балерины Монголии завоевали в Японии золотые медали. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В Японии завершился международный конкурс балета «World Ballet Grand Prix Tokyо».

Юные балерины Монголии завоевали в японском городе Митака, находящийся в префектуре Токио золотые медали, MiddleAsianNews со ссылкой на «Монголын Балетын Хөгжил Сан » («Фонда развития балета Монголии»).

Учашихся «Фонда развития балета Монголии» с большим успехом приняли участие в конкурсе. В возрастной группе 6-8 лет команда под руководством педагога А. Лхагватуяа завоевала золотую медаль, в возрастной группе 9-10 лет команда под руководством педагога Ч. Ганчимэг завоевала золотую медаль, и в возрастной группе 12- 5 возрастной группе команда под руководством педагога Т.Жаргалан завоевала золотую медаль.

Кроме того, Г.Энхсондор завоевала золотую медаль, а Б.Лагшимгара – бронзовую медаль в сольном танце в категории «Pri Junior».

Конкурс организован при поддержке ЮНЕСКО и Федерации международных балетных конкурсов (FIBC).

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения