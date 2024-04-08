В Монголии завершился финальный тур конкурса «Мост китайского языка» среди школьников

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в пятницу состоялся заключительный этап 17-го конкурса «Мост китайского языка» среди школьников, прошедший под девизом «Лети высоко с китайским языком».

В этом году его победительницей стала ученица 12 класса средней общеобразовательной школы города Дархан с углубленным изучением китайского языка Нарангэрэл Энхээ. Она будет представлять Монголию на 17-м Всемирном конкурсе «Мост китайского языка» среди школьников, который будет проходить в КНР

В конкурсе приняли участие 25 учащихся из восьми средних учебных заведений Монголии с углубленным изучением китайского языка.

Участники продемонстрировали знание китайского языка и понимание китайской культуры посредством различных выступлений, викторин и номеров.

Нынешний конкурс был организован Институтом Конфуция при Монгольском государственном университете по инициативе посольства КНР в Монголии.

В последние годы китайский язык стал одним из самых популярных для изучения среди монгольской молодежи, а специалисты со знанием китайского языка пользуются большим спросом на рынке труда в Монголии.

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