Австрийские ледники полностью растают через 40-45 лет, - ученые

CentralAsia (KZ) - Австрийские ледники исчезнут через 45 лет, сообщает на euronews со ссылкой на прогнозы Австрийский альпийский клуб (OeAV) в своем последнем отчете об измерении ледников.

«Через пару десятилетий австрийские ледники исчезнут. Возможно, останутся какие-то остатки в затененных местах: может быть, на леднике Глокнер на северо-востоке, в некоторых районах долины Эцталь. Но де-факто через 40-45 лет вся Австрия будет практически свободна ото льда», -сообщил на пресс-конференции в Зальцбурге глава службы измерения ледников Андреас Келлерер-Пирклбауэр.

В отчете ученые подробно описали стремительное сокращение 93 ледников в Австрии за последние два года. Больше всего уменьшился ледник Пастерце — более чем на 203 метра. Ледник Реттенбахфернер в Тироле занял второе место, потеряв 127 метров льда. Из 93 наблюдаемых ледников только у одного не сократилась площадь.

Член Австрийского альпийского клуба Герхард Либ отметил, что процесс исчезновения австрийских ледников в ближайшие десятилетия невозможно остановить.

«Чтобы этого не произошло, уже сейчас должны начать формироваться запасы снега в высоких частях ледников. Так в ближайшие годы ледники могли бы стабилизироваться, а может быть, и вырасти. Этим системам нужны десятилетия, а время уже вышло. Это значит, что уже ничего нельзя сделать», - сказал он.

По мнению ученых, дальнейшее существование австрийских ледников полностью зависит от запасов льда, оставшихся с прошлых времен.

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