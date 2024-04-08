Паводки в Казахстане: ограничено движение транспорта в семи областях

CentralAsia (KZ) - В связи с паводками ограничено движение транспорта на 14 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на протяженности 679 километров. Об этом сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».



В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 702 частных жилых дома, 562 двора, 1 822 дачных домов и 73 здания различного предназначения, а также зафиксировано 155 переливов через автодороги.

В Западно-Казахстанской области на р.Жайык, Шаган и Деркул сохраняется повышение уровня воды. Остаются подтопленными дачные массивы и есть угроза подтопления дачного массива «Утюжный затон» города Уральск.

В Костанайской области проводится эвакуация из города Тобол и села Алтынсарина, так как подвержены затоплению прилегающие территории в районе города Костанай, Тобол, жилые массивы, ТРЦ, базы отдыха и др.

В Северо-Казахстанской области с поднятием уровня воды в р.Чаглинка существует угроза подтопления города Тайынша, в с.Красная Поляна Тайыншинского района в связи с увеличением количества талой воды с полей сохраняется угроза. В с. Дружба района Г. Мусрепова из-за поднятия уровня воды в р.Есиль также есть угроза подтопления села. А в с. Узынжар подтоплено четыре двора.

В Карагандинской области в Акшатауском с/о Шетского района в теле дамбы плотины «Танатбай» выявлен факт дренажа. Эвакуировано 66 человек из 65 домов с.Жарылғап батыр, расположенного в 14 км ниже плотины по руслу реки Карасай.

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